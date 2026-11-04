Ten problém řeší opakovaně všechna větší česká města. Obyvatelé či turisté popíjejí na ulici alkohol, ruší noční klid a pod vlivem páchají škody na veřejném i soukromém majetku. Dosavadní vyhlášky, které zakazují pít alkoholické nápoje v určitých částech měst, ale nestačí. Silnější nástroj by obcím mohla dát změna, která nyní vzniká na ministerstvu zdravotnictví.
Co se dočtete dál
- Jak by mohla vypadat změna, kterou chystá resort zdravotnictví.
- Jaká je pro ni podpora v koalici.
- Co na to experti a zkušenosti ze zahraničí.
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