Dostat se k pomoci psychologa je v Česku stále těžší a čekací lhůty se prodlužují. Pomoc kvůli úzkostem či depresím přitom potřebuje stále více lidí. Řešit tento problém měla změna připravovaná na ministerstvu zdravotnictví, která by zjednodušila cestu nových psychologů do systému. Návrh ale vyvolal velký protest části odborníků, kteří se bojí ohrožení kvality péče o duševní zdraví v Česku. O zkrácení doby přípravy přitom resort jedná i s podobně nedostatkovými logopedy.

„Potřeba psychologické péče v Česku roste a naším cílem je zajistit její lepší dostupnost pro pacienty. Proto hledáme cestu, jak zvýšit počet klinických psychologů a nastavit systém jejich vzdělávání flexibilněji, aniž bychom snižovali požadavky na jeho kvalitu,“ řekl HN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

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Co se dočtete dál

  • V čem spočívá návrh ministra Vojtěcha.
  • Co na něj říkají odborné skupiny.
  • Co by podle nich řešilo situaci s nedostatkem psychologů a logopedů ve zdravotnictví.

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