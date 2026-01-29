Jsme rádi, že jste tady. Těmito slovy vítá uživatele aplikace, která představuje nový směr v péči o duševní zdraví v Česku. Lidé potýkající se s depresemi nebo úzkostmi díky tomu mohou vyzkoušet trochu jinou formu psychoterapie. Ta se dá podstoupit kdekoli jen s pomocí mobilu nebo počítače. Staví přitom na interaktivním principu plnění cvičení a zodpovídání otázek. A to pod vzdáleným dohledem odborníka. Těžko dostupná péče o duševní zdraví tak má šanci se dostat k většímu množství lidí – na doporučení lékaře i zdarma na pojišťovnu.
Duševní problémy se týkají stále více Čechů. Podle dat společnosti PAQ Research publikovaných tento měsíc má symptomy alespoň středně těžké deprese nebo úzkosti 18 procent dospělých. Čísla se po mírném zlepšení v posledních dvou letech vrátila na hodnoty začátku covidové pandemie, během níž došlo k výraznému zhoršení psychické kondice napříč populací.
Co se dočtete dál
- Jak funguje nová platforma pro digitální terapie.
- Kdo na ni dosáhne.
