Páťáci a deváťáci z vybraných škol v těchto týdnech vyplňovali plošné testy z češtiny a matematiky, které měly ověřit jejich znalosti z těchto předmětů. Dělali je na počítači a po jejich dokončení pokračovaly otázky na podmínky, v jakých žijí, na zaměstnání jejich rodičů, ale také na to, jak se v poslední době cítí. To pobouřilo řadu rodičů i učitelů a ředitelů, kteří o podobě otázek za testy podle svých slov nevěděli. Testy organizovala Česká školní inspekce a podle jejího šéfa Tomáše Zatloukala stejné otázky už žáci dostali v rámci testování v minulosti několikrát.
Ministr školství Robert Plaga (ANO) kritizoval špatnou komunikaci takového testování i technické problémy v jeho začátku a rozhodl se ho s okamžitou platností, tedy od pondělí, stopnout. Zatloukal se za nezvládnutou komunikaci rodičům omluvil. Ve školách testování začalo 11. května a pokračovat mělo až do 5. června.
V případě otázek na duševní pohodu dětí použila inspekce část otázek z testování s Národním ústavem duševního zdraví, které se odehrálo před třemi lety. Jak Zatloukal potvrdil HN, nyní ústav o znovupoužití otázek neinformovali. Současné vedení ústavu takový postup kritizuje.
Co se dočtete dál
- Proč bylo použití těchto testů nevhodné a jak na to reaguje ředitel Národního ústavu duševního zdraví.
- Jak odborníci obhajují otázky z osobního života dětí.
- Co vadí rodičům a proč?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.