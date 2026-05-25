Páťáci a deváťáci z vybraných škol v těchto týdnech vyplňovali plošné testy z češtiny a matematiky, které měly ověřit jejich znalosti z těchto předmětů. Dělali je na počítači a po jejich dokončení pokračovaly otázky na podmínky, v jakých žijí, na zaměstnání jejich rodičů, ale také na to, jak se v poslední době cítí. To pobouřilo řadu rodičů i učitelů a ředitelů, kteří o podobě otázek za testy podle svých slov nevěděli. Testy organizovala Česká školní inspekce a podle jejího šéfa Tomáše Zatloukala stejné otázky už žáci dostali v rámci testování v minulosti několikrát.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) kritizoval špatnou komunikaci takového testování i technické problémy v jeho začátku a rozhodl se ho s okamžitou platností, tedy od pondělí, stopnout. Zatloukal se za nezvládnutou komunikaci rodičům omluvil. Ve školách testování začalo 11. května a pokračovat mělo až do 5. června.

V případě otázek na duševní pohodu dětí použila inspekce část otázek z testování s Národním ústavem duševního zdraví, které se odehrálo před třemi lety. Jak Zatloukal potvrdil HN, nyní ústav o znovupoužití otázek neinformovali. Současné vedení ústavu takový postup kritizuje. 

