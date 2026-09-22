Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu, po které zástupci firem i experti volají už roky. Na řídící orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny budou mít menší vliv poslanci. Nově se naopak zapojí zaměstnavatelé a sami pojištěnci. HN přinášejí podrobnosti nových pravidel, která zasáhnou do chodu všech zdravotních pojišťoven.
Pojišťovny mají patřit těm, kdo platí. Ministerstvo zdravotnictví dá ve VZP slovo firmám a pojištěncům, oslabí vliv poslanců
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