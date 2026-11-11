Do konce roku budou evropští představitelé rozhodovat o důležitých prioritách financování, mimo jiné o podpoře globálního zdraví. Mnozí se domnívají, že globální zdraví pomáhá lidem ve vzdálených zemích a že nižší výdaje v této oblasti Evropskou unii neovlivní. Mýlí se.

Pojem „globální zdraví“ je výstižný: zahrnuje zdravotnické inovace, které prospívají všem. Jistě, existují nemoci, například malárie, jež postihují především obyvatele zemí s nízkými příjmy. Nemoci, které si v Německu a Itálii vybírají nejvíce obětí – například rakovina a srdeční choroby –, jsou však také nejčastějšími příčinami úmrtí v Ghaně a Indonésii.

Totéž platí pro zdraví matek a dětí, oblasti, kterým jsem zasvětila svou profesní dráhu. Poporodní krvácení, preeklampsie, anémie a předčasný porod – to vše významně přispívá k úmrtnosti matek a novorozenců a nezná hranice. Rozdíl je v tom, že matky a děti v chudších zemích čelí větším překážkám na cestě ke kvalitní péči: mají k dispozici méně nemocnic a zdravotníků, hůře se dostávají k nejmodernějším přístrojům i účinným lékům.

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Co se dočtete dál

  • Jaký je dopad navrhovaných rozpočtových rozhodnutí EU na financování globálního zdraví?
  • Jaké konkrétní inovace vznikají díky výzkumu v zemích s nízkými příjmy?
  • Jaké jsou ekonomické dopady investic do výzkumu nemocí?
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