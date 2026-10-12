České zdravotnictví se několik desetiletí „řídí“ jako neustálá aplikace náplastí a kosmetických záplat. Politika se obvykle zastaví u úhradové vyhlášky, valorizace platby za státní pojištěnce a vyjednávání o platech zdravotníků. Větší protesty lékařů a dalších zdravotníků se dosud většinou nedostaly dál než k otázce jejich odměňování. Poslední z nich sice přinesl i částečnou změnu v systému přesčasů, nevyřešil ale skutečnost, že příliš významnou část příjmu přesčasy stále tvoří.
Plány současného ministra Adama Vojtěcha představují první snahu o strukturální změny za dlouhou dobu. Ministerstvo připravuje úpravu čtyř zásadních zákonů a většina změn má platit od roku 2028. Reforma ochrany veřejného zdraví má vytvořit jednu instituci, do které se vstřebají krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav a další zdravotní ústavy. Chystá se posílení kompetencí nelékařů a farmaceutů, včetně očkování proti chřipce v lékárnách, změny v dohodovacím řízení a větší práce s daty. Novela veřejného zdravotního pojištění má zavést finanční bonusy za účast v prevenci a screeningu. Ministr zároveň obnovuje svou reformu péče o duševní zdraví.
Co se dočtete dál
- Jak bude probíhat centralizace ochrany veřejného zdraví?
- Jaké kompetence získají nelékařské profese v lékárnách?
- Jak budou vypadat finanční bonusy za účast v prevenci a screeningových programech?
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