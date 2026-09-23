Ani zpřísnění pravidel nepomohlo, v lékařských ordinacích dál bují vybírání kvazidobrovolných, či dokonce nelegálních poplatků. Krajské úřady, které mají poplatkové nešvary kontrolovat a nově i trestat, zatím neuložily jedinou pokutu. A nevědí si s prokazováním neoprávněnosti poplatků rady. Pacienti tápou, komu stížnosti adresovat, a často raději zaplatí za doplňkové služby, aby si lékaře nerozhněvali.

Ministerstvo to znepokojuje a chystá se krajům pomoci alespoň s metodikou, jak nelegální poplatek poznat. Ve kterých krajích je situace nejhorší a za co nesmí zdravotnická zařízení vybírat? HN přinášejí podrobnosti.  

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Co se dočtete dál

  • Jaký dopad mělo zpřísnění pravidel na doplňkové poplatky u lékaře.
  • Jaké zkušenosti mají s poplatky u lékaře v jednotlivých krajích.
  • Jak je se situací spokojené ministerstvo zdravotnictví.

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