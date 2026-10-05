Diabetes už dávno není pouze otázkou individuální životosprávy nebo péče v diabetologické ordinaci. Jde o jedno z nejzávažnějších chronických onemocnění, které ovlivňuje délku i kvalitu života pacientů a současně představuje rostoucí zátěž pro celý zdravotní a sociální systém. V České republice žije s diabetem více než milion lidí a podle dostupných odhadů může jejich počet do roku 2030 vzrůst až k 1,3 milionu.

Nejde přitom pouze o statistiku. Za každým číslem je konkrétní člověk, jeho rodina a riziko závažných zdravotních komplikací, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu i délku života.

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Co se dočtete dál

  • Jak zajistit dostupnost moderních léčeb?
  • Jak propojovat diabetologii s kardiovaskulárními a dalšími zdravotními strategiemi?
  • Jakými konkrétními kroky zvýšit včasný záchyt a diagnostiku diabetu 2. typu?
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