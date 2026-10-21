Průměrný věk, kterého se lidé v Česku dožívají, se neustále prodlužuje. Posledních 18 let svého života ale prožívají s chronickými nemocemi a v bolesti. S tím narůstají i náklady na zdravotní péči, které se v tuto chvíli pohybují kolem půl bilionu korun na rok.
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) tato situace znamená, že je třeba zcela změnit přístup. „Longevity je buzzword a někteří lidé tím vyloženě žijí, já ale raději používám slovo healthy aging, zdravé stárnutí. Abychom skutečně mohli jako česká společnost dlouho žít, bude nás to něco stát a budeme se muset zaměřit na prevenci,“ řekl na Health & Longevity Summitu 2026, který v úterý pořádaly Hospodářské noviny ve spolupráci s klinikou EliteMedical.
Diskutovali na něm přední experti a expertky na zdraví i zástupci byznysu. Na co přesně by se nyní měla zaměřit prevence? Kdy je rozumné začít vyřazovat z jídelníčku maso? Nebo co mimo stravu je klíčem ke zdravému mikrobiomu? Přinášíme hlavní postřehy, které zazněly od řečníků.
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