Většina Čechů věří, že jejich životní styl může ovlivnit délku a kvalitu jejich života. Čtvrtina dokonce očekává, že se dožije stovky. V praxi se ale zdaleka nechovají tak, jak sami věří, že by měli. Nedbají na prevenci, podstatná část z nich spí maximálně šest hodin denně a téměř každý druhý zažívá stres alespoň polovinu dní v týdnu.
Ukazují to exkluzivní data výzkumné agentury Ipsos pro Hospodářské noviny a první český Longevity Index. Ten rozebral, jak lidé pečují o své zdraví a které důležité návyky naopak zanedbávají.
V pěti klíčových oblastech Češi dosáhli celkového skóre 53 bodů ze sta. A data ukazují, že na pokoření stovky let mají reálný předpoklad jen čtyři procenta z nich. Podrobné výsledky se budou rozebírat v úterý na HN Health & Longevity Summitu 2026.
Co se dočtete dál
- Jak skutečně Češi pečují o své zdraví?
- Ve kterých pěti oblastech dělají chyby a jaké to jsou?
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