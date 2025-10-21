Jak žít co nejdelší, ale přitom kvalitní život? Na tuto otázku hledali odpověď přední odborníci i zástupci firem na druhém ročníku Health & Longevity Summitu 2025, který pořádaly Hospodářské noviny ve spolupráci s klinikou EliteMedical.

Proč není přerušovaný půst tak dobrý nápad a je naopak správné mít hnědou tukovou tkáň? A jak bychom se mohli z hlediska dlouhověkosti inspirovat u slonů? Přinášíme některé z postřehů, které zazněly od řečníků.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak evoluce pomohla slonům žít dlouhý život ve zdraví.
  • Co může být pro zdraví lepší než doplňky stravy.
  • Co říkají poslední vědecké poznatky o stravě a proč nemá smysl přerušovaný půst.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.