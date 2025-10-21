Jak žít co nejdelší, ale přitom kvalitní život? Na tuto otázku hledali odpověď přední odborníci i zástupci firem na druhém ročníku Health & Longevity Summitu 2025, který pořádaly Hospodářské noviny ve spolupráci s klinikou EliteMedical.
Proč není přerušovaný půst tak dobrý nápad a je naopak správné mít hnědou tukovou tkáň? A jak bychom se mohli z hlediska dlouhověkosti inspirovat u slonů? Přinášíme některé z postřehů, které zazněly od řečníků.
Co se dočtete dál
- Jak evoluce pomohla slonům žít dlouhý život ve zdraví.
- Co může být pro zdraví lepší než doplňky stravy.
- Co říkají poslední vědecké poznatky o stravě a proč nemá smysl přerušovaný půst.
