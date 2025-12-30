Když letos v říjnu dokončila americký Marine Corps Marathon, časomíra ukazovala 3:39:38, což by byl velmi solidní výkon pro jakoukoli hobby běžkyni. Jenže Jeannie Rice, Američanka jihokorejského původu, ho docílila ve svých 77 letech.
Ba co víc – jde o čas, za který běžně zvládá maratony v posledních čtyřech desítkách let, aniž se její výkony jakkoli zhoršovaly. Běhat přitom začala v relativně pozdním věku, až jako třicátnice. Chtěla zhubnout pár kilogramů, které nabrala při dovolené ve své rodné Jižní Koreji.
Jejích dlouhodobě konzistentních výkonů si všimli britští vědci z Liverpool John Moores University a rozhodli se přijít na to, jak funguje její tělo, čím to je, že se její fyzická kondice oproti všem předpokladům s postupujícím věkem nezhoršuje.
Testování se uskutečnilo pár dní poté, co na Londýnském maratonu 2024 vytvořila nový světový rekord v kategorii žen nad 75 let. Na co vědci přišli?
