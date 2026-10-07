Letošními laureáty Nobelovy ceny za chemii jsou Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila ve středu švédská akademie věd. Jejich převratné dílo pomáhá k optimalizaci výroby léčiv, hnojiv, ale i parfémů. Podle členů akademie se jim povedlo napodobit proces, který byl před zhruba čtyřmi miliardami let u vzniku života na Zemi.
Pravá, nebo levá? Vědkyně z Harvardu bude v Brně „učit“ molekuly, aby šly správnou cestou
Objev oceněné dvojice je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie, uvedla akademie. Jde o stav, kdy se skupina molekul vyskytuje pouze v jedné prostorové orientaci. Funguje u živých organismů, kde například aminokyseliny jsou levotočivé a cukry pravotočivé.
Pětadevadesátiletý Kagan je třetím nejstarším laureátem Nobelovy ceny v historii. V 80. letech minulého století přišel na nový způsob manipulace s chemickými reakcemi. Objevil nelineární efekty, které změnily pohled chemie na molekulární reakce. Při těchto efektech nečistý katalyzátor vytváří velmi čistý produkt.
Šestasedmdesátiletý Soai v 90. letech popsal fenomén asymetrické autokatalýzy, při níž vznikající produkt funguje jako vlastní katalyzátor a sám sebe exponenciálně množí. Povedlo se mu u molekul docílit zmíněné homochirality.
„Je to ten nejvíce vzrušující den mého života. Jsem velmi rád, že můžu cenu sdílet s profesorem Henrim Kaganem,“ řekl v telefonátu přenášeném do sídla akademie Soai. Dodal, že o ocenění se dozvěděl během nákupu.
Využít práci oceněných chemiků se snaží například vědci vyvíjející léky. „Mnoho aktivních molekul ve farmaceutických produktech je také chirálních (asymetricky orientovaných oběma směry), přičemž jejich orientace jedním směrem může mít kýžený léčivý účinek a orientace druhým směrem může být bez účinku nebo v horším případě škodit,“ vysvětlil předseda Nobelova výboru pro chemii Heiner Linke.
Jeho kolega z výboru Peter Somfai soudí, že dílo laureátů poprvé v laboratorních podmínkách přiblížilo lidstvu poznání toho, jak probíhal vznik života na Zemi.
„Je to možná ta nejzákladnější otázka života, protože něco takového se muselo stát před čtyřmi miliardami let, kdy vznikl život, a my jsme to nyní poprvé napodobili v laboratoři,“ řekl Somfai po udělení ceny.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit