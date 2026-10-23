Absolutní špičku českého stavebního inženýrství představují stavby, jejichž autoři si v pátek 16. října odnesli čtyři hlavní ceny 22. ročníku soutěže Cena inženýrské komory. Jde o komplexní protipovodňová opatření na řece Svratce v Brně, zavěšený most u Fáblovky v Pardubicích, dopravní rampu ve Vsetíně a rezidenční proměnu Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou. Výsledky prestižního klání vyhlásila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) během slavnostního večera v Praze.
Soutěž již přes dvě dekády vyzdvihuje často neviditelnou, ale klíčovou práci autorizovaných osob – projektantů, stavbyvedoucích i technických dozorů. Zároveň hodnotí stavby z hlediska jejich funkčnosti, technické náročnosti, bezpečnosti i přínosu pro společnost. „Oceněné stavby v letošním ročníku ukazují, jak klíčová je kvalitní projektová příprava a odbornost inženýrů. Výběr vítězných děl jde napříč obory – od náročných dopravních a hydrotechnických staveb až po citlivé konverze a udržitelný koncept bydlení. Je skvělé vidět, že vedle čistě technické funkce dokážeme vytvářet i hodnotný veřejný prostor pro život obyvatel,“ hodnotí ročník předseda ČKAIT Robert Špalek.
Ukázkou toho je stavba Protipovodňová opatření města Brna na nábřeží řeky Svratky (etapy VII a VIII), která získala jednu ze čtyř hlavních Cen inženýrské komory 2025. Komplexní dílo v těsné blízkosti centra města nahradilo strmé betony přírodě blízkým korytem, rozsáhlým parkem, biotopem a pobytovou náplavkou.
Další hlavní cenu obdržel Zavěšený most přes Labe u Fáblovky v Pardubicích. Klíčová součást severovýchodního obchvatu města na silnici I/36 je se svým hlavním polem o délce 135 metrů držitelem rekordu největšího rozpětí zavěšeného mostu v Česku. Celkově 279 m dlouhý most s 48 m vysokým pylonem nad mostovkou (60 m nad terénem) byl postaven metodou Design & Build za pouhé tři roky od zahájení projektování za cenu 85 tis. Kč/m2.
Složitou geologii a stísněné terénní podmínky řešila třetí oceněná stavba v hlavní kategorii – Rampa Mostecká na silnici I/69 ve Vsetíně. Dostavba mimoúrovňové křižovatky odstranila nehodový úsek v místní části Rokytnice.
Výrazným tématem ročníku bylo také oživování chátrajících industriálních objektů a vytváření dostupného, energeticky úsporného bydlení. Čtvrtou hlavní cenu vybojovala konverze Žitného mlýna Poříčí v Boršově nad Vltavou. Rodinná stavební firma Auböck proměnila zchátralý mlýnský areál z roku 1884 na moderní rezidenční nájemní bydlení. Stavba vynikla i rychlostí schvalování – stavební povolení bylo získáno za 14 měsíců od zahájení projektování! Firma nové byty pronajímá zhruba za 350 Kč/m2.
Myšlenku udržitelných a dostupných domů ocenila porota také udělením Zvláštní ceny za dostupné a udržitelné bydlení a Ceny hlavního partnera Kasmat pro Bytové družstvo H‑Blok Hanušovice. Tento městský projekt přináší v I. etapě 34 nízkoenergetických družstevních bytů, vytápěných geotermálními vrty v kombinaci s fotovoltaikou. Výstavba v hodnotě přes 123 mil. Kč bez DPH vzniká bez developerů a dotací. Cílem je nabídnout stálé bydlení mladým rodinám či učitelům bez rizika spekulativních nákupů. Byt o velikosti 3+kk vyjde zhruba na 4,5 mil. Kč.
Mimořádný zájem veřejnosti o zachování historických objektů stvrdilo online hlasování. Cenu veřejnosti získala Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Konverze historické sladovny z roku 1872 integrovala celkem sedm městských provozů včetně ZUŠ, knihovny, muzea, DDM a minipivovaru v celkové hodnotě téměř 373 mil. Kč bez DPH.
Výrazný etický akcent rezonoval při předání Zvláštní ceny poroty za celospolečenský přínos, kterou obdržel Dětský hospic Dům pro Julii v Brně. První zařízení svého druhu v ČR nabízí odlehčovací a paliativní péči v novostavbě zasazené do přírodního amfiteátru. Objekt s rozpočtem bezmála 185 mil. Kč bez DPH disponuje deseti pokoji pro dětské pacienty a osmi pokoji pro rodiče.
Hlavní kategorie doplnila dvě zvláštní ocenění, cena veřejnosti, čestná uznání a jmenování dvou Osobností ČKAIT. Těmi se stali docent Vladislav Hrdoušek, uznávaná vědecká a pedagogická osobnost v oblasti dynamiky, statiky a diagnostiky mostních konstrukcí, a František Mráz, zakládající člen ČKAIT, dlouholetý místopředseda Komory pro ekonomiku a přední odborník na projektování a výstavbu železničních tratí.
Hosty při udílení cen byli ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, hejtman Zlínského kraje a předseda Asociace krajů Radim Holiš a Martin Daněk, vrchní ředitel sekce stavebního práva a IT Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Do letošního ročníku přihlásili autorizovaní inženýři a technici celkem 70 návrhů – 67 staveb a tři nerealizované projekty z období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025. Porota v čele s Renatou Zdařilovou vybrala z přihlášených děl do finále 36 nejkvalitnějších návrhů. Více na cik.ckait.cz.
Ceny inženýrské komory
Cena inženýrské komory 2025
● Protipovodňová opatření města Brna na nábřeží řeky Svratky – etapy VII a VIII
● Rampa Mostecká na silnici I/69 ve Vsetíně
● Zavěšený most přes Labe u Fáblovky v Pardubicích
● Žitný mlýn Poříčí v Boršově nad Vltavou
Zvláštní cena za celospolečenský přínos
● Dětský hospic Dům pro Julii v Brně
Zvláštní cena za dostupné a udržitelné bydlení
● Bytové družstvo H‑Blok Hanušovice
Čestné uznání poroty
● Administrativní dřevostavba Budex Hub v Plané
● Modulární přístavba pavilonu psychiatrie Nemocnice Ostrov
● Rekonstrukce trati Tanvald–Kořenov a dopravny Dolní Polubný (Cena MMR)
● Rekonstrukce vodního díla Jezeří
● Výrobní hala s administrativní přístavbou BLU3 v Blučině (Cena MPO)
Cena veřejnosti
● Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou
Osobnost ČKAIT
● doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc.
● Ing. František Mráz
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