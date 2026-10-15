Flexibilní obaly mají v obalové branži pověst, která jim dlouho nepomáhala. Atraktivní, praktické, ale recyklovatelné? Obtížně. Vícevrstvé lamináty jsou pro třídicí linky prakticky nezpracovatelné. To se mění. Flexis22, exkluzivní partner polského výrobce MARMA Polskie Folie pro trhy České a Slovenské republiky, přináší řešení, které splňuje novou normu. Stoprocentně recyklovatelný flexibilní obal s bariérovými vlastnostmi srovnatelnými s konvenčním laminátem. Otázka tak už není jestli, ale kdy začít.
Legislativa, kterou nemá smysl odkládat
Evropská legislativa tlačí na výrobce obalů i jejich zákazníky čím dál naléhavěji. Nařízení Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) stanovuje konkrétní cíle recyklovatelnosti a rok 2030 se blíží rychleji, než se zdá.
Firmy, které si myslely, že mají čas, zjišťují, že jejich stávající obaly budou muset projít zásadní změnou. Kdo zaváhá, nemusí být včas připravený. Flexis22 na tento vývoj reaguje už dnes. Čtyřicet procent obalů, které dodává na trh, je již v plně recyklovatelném provedení.
Přechod na recyklovatelné obaly bývá vnímán jako kompromis. Buď se zákazník smíří s horší bariérovou ochranou obsahu, nebo přijme vyšší náklady na zpracování.
Technologický vývoj posledních let ale ukázal, že tato rovnice nemusí platit. Podmínkou je přístup k výrobci, který potřebné technologie skutečně ovládá a má je k dispozici pod jednou střechou.
MARMA: 35 let zkušeností, tisíc lidí, celá výroba na jednom místě
Za řešením, které Flexis22 přináší na český a slovenský trh, stojí MARMA Polskie Folie. Polský výrobce plastových fólií s 35 lety zkušeností a téměř tisícovkou zaměstnanců patří mezi největší evropské producenty flexibilních obalů. Od svého vzniku v roce 1991 si společnost zakládá na jediném principu. Dodávky v maximální kvalitě, bez výjimek.
Klíčové je, že MARMA disponuje vlastními výrobními linkami pro všechny kritické fáze výroby plně recyklovatelné PE/PE struktury. Tato integrace celého výrobního procesu od začátku do konce je přesně to, co odlišuje společnost MARMA od konkurentů závislých na polotovarech od různých dodavatelů. Kompletní výroba stoprocentně recyklovatelných obalů tak vzniká pod jednou střechou, s plnou kontrolou kvality v každém výrobním kroku.
Dvě technologie, jeden výsledek
Za stoprocentně recyklovatelným obalem stojí dvě klíčové výrobní technologie. První je MDO (PE), Machine Direction Orientation. Jde o proces, při kterém se polyetylenová fólie při výrobě protáhne v podélném směru, aby dosáhla výsledných vlastností. Výsledkem je zásadní zpevnění struktury a výrazné zlepšení optických vlastností, přičemž tloušťku materiálu lze snížit beze ztráty pevnosti.
Fólie vyrobená touto technologií se chová srovnatelně s klasickými materiály jako BOPP a PET, které se v současnosti jako vrchní vrstva používají. MDO fólie má tah, kresbu i lesk prémiového obalu a přitom zůstává plně v polyetylenovém recyklačním toku. Na tiskových linkách se MDO PE chová obdobně jako PET, dobře přijímá barvy, snáší vysoké rychlosti tisku a výsledná grafika odpovídá standardům prémiového regálového obalu. Tato vrstva tvoří vnější stranu obalu, která se tiskne a nese vizuální identitu produktu.
Druhou vrstvu zajišťuje vlastní linka pro koextruzi PE s EVOH bariérou. Etylen‑vinylalkohol je materiál výjimečných bariérových vlastností, jehož kyslíková propustnost je o několik řádů nižší než u čistého PE. V praxi to znamená, že citlivé produkty, jako je mletá káva, sušené ovoce nebo výrobky náchylné k oxidaci, mohou dosáhnout srovnatelné trvanlivosti jako v konvenčním laminátu. Způsob použití je přitom klíčový. Obsah EVOH v hotové struktuře se pohybuje pod pěti procenty celkové hmotnosti, tedy pod hranicí definovanou standardem Recyclass pro zachování recyklovatelnosti v PE toku. Výsledek mluví sám za sebe. Obal chrání obsah jako konvenční laminát, ale do třídicí linky vstupuje jako mono materiál v recyklační třídě číslo čtyři.
Evropská auta mají být jako stavebnice, která se dá rozebrat a znovu použít
Kde tato řešení nachází uplatnění
Mono PE/PE struktury s EVOH bariérou jsou dnes použitelné pro fólie, doypaky a flat‑bottom, tedy pro naprostou většinu aplikací, kde byl doposud standardem nerecyklovatelný laminát. Potravinářství, káva, sušené potraviny, ořechy, krmiva, kosmetika, to jsou odvětví, kde jsou požadavky na ochranu obsahu vysoké a kde zároveň roste tlak spotřebitelů i retailových řetězců na udržitelnost obalů.
Rozsah velikostí, ve kterých jsou tato řešení dostupná, je přitom mimořádně široký. MARMA vyrábí PE/PE obaly od objemu 10 mililitrů, tedy pro menší kosmetické nebo farmaceutické aplikace, až po 50 litrů pro průmyslové a zemědělské použití.
Tento rozsah prakticky eliminuje situaci, kdy by zákazník musel volit recyklovatelný obal jako kompromis kvůli nedostupnosti správného formátu. Ať jde o malý sáček na kávu single‑dose, standardní doypack pro maloobchodní prodej nebo velký průmyslový pytel, PE/PE struktura je k dispozici.
Maloobchodní řetězce v celé Evropě začínají požadovat od svých dodavatelů doložitelné informace o recyklovatelnosti obalů. Pro výrobce potravin a spotřebního zboží to znamená jedinou věc. Kdo má recyklovatelný obal připravený dnes, má pro vyjednávání s odběrateli silnější pozici než ten, kdo změnu teprve plánuje.
Stáhněte si přílohu v PDF
Přechod bez obav
Jednou z nejčastějších výhrad, které Flexis22 při jednání se zákazníky slýchává, je obava z komplikovaného přechodu. Tu vyvolává nový materiál i nutnost přenastavit výrobní linky a také další výcvik obsluhy.
Tato obava je pochopitelná, ale podle zkušeností této firmy v praxi zvládnutelná. Díky hluboké znalosti technologie PE/PE struktury je společnost schopná přechod navrhnout krok po kroku, od výběru správné struktury přes technické parametry pro seřízení svářečky až po testování vzorků před sériovou výrobou.
Součástí spolupráce je vždy konzultace výběru vhodné struktury pro daný produkt a aplikaci. Pokud navržený formát nebo materiálová struktura není optimální, navrhne firma vhodnou alternativu. Díky širokým možnostem výběru tloušťky fólie, typu zipu, úprav konstrukce a variant zpracování povrchu je dostatek prostoru najít kombinaci, která bude fungovat jak technologicky, tak obchodně.
Text vznikl ve spolupráci se společností Flexis22.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obaly.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit