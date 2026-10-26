Akcionáři největších amerických AI firem varují svět před katastrofou, kterou můžou způsobit jejich modely, a dožadují se zpomalení „závodu ve zbrojení“. Zásahu státu se domáhají z důvodu své údajně nezvladatelné nebezpečnosti, kterou ilustrují např. bezpečnostními incidenty způsobenými svými modely. Nic z toho, ba ani fakt, že dle jejich slov existuje desetiprocentní pravděpodobnost (jinde zas až pětadvacetiprocentní pravděpodobnost), že AI vyhubí lidstvo, však nebrání třeba Anthropicu, aby se připravoval k uvedení na burzu a aby vyhlížel valuaci 2000 mld. dolarů, a to přesto, že o zisku nemůže ani snít. 

To je jen pár událostí z posledních týdnů na poli (bezpečnosti) umělé inteligence

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