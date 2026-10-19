Minulý týden investoři střízlivěli z opojení umělou inteligencí. Akcie cloudové firmy CoreWeave odepsaly čtvrtinu, Nasdaq 100 ztratil 5,5 procenta a korejský KOSPI dokonce 14,5 procenta, což je nejhorší pokles od října 2008. Vrchol trhu poznáme spolehlivě až zpětně. Indicií k opatrnosti však přibývá. Různí analytici upozorňují na paralely hned se třemi velkými vrcholy akciového trhu.
Ohraná písnička posledních měsíců je podobnost s rokem 2000. Různé poměrové ukazatele fundamentální analýzy dosahují úrovní nejen jako před tehdejším krachem technologické bubliny, ale některé převyšují i rok 1929. Nové technologie, velká očekávání, bující spekulace a extrapolace do budoucna jsou tu zas. Nicméně drahé akcie samy o sobě nejsou spolehlivým indikátorem vrcholu, o čemž ví své Warren Buffett, který několik let hromadil hotovost.
Nově se přidává také ozvěna roku 2022. Státní dluhopisy padají a jejich výnosy prolamují mnohaleté rekordy. To znamená dražší úroky pro hypotéky, firemní úvěry a také modely pro oceňování akcií. V roce 2022 si investoři po mnoha desetiletích připomněli, že akcie mohou klesat s dluhopisy současně a diverzifikace těchto dvou aktiv nemusí fungovat.
Akcie v USA zaznamenávají už čtyři roky silný růst. Bude býčí trh pokračovat, nebo se blíží konečná?
Poslední paralela je méně zjevná. Někteří analytici ukazují na podobnost s roky před finanční krizí v roce 2008. Tehdy byly jedním ze zdrojů problémů tzv. podřadné hypotéky (subprime mortgages), které si brali lidé s nedostatečnými příjmy, často s odloženým placením splátek. Nejsou dnes v podobné situaci AI firmy?
Všechny jsou ztrátové, objednávají si stavbu datových center za stovky miliard dolarů a největší platby za ně jsou odloženy do budoucna. Spoléháme na to, že se z nich stanou další Microsofty a Googly. To je samozřejmě na jednu stranu možné. Při pohledu na výrazně levnější čínskou konkurenci to ale už tolik jisté není.
Investice firem do umělé inteligence táhnou americkou ekonomiku, budou ale trhy ochotné nekonečný účet platit?
Nevíme, zda a kdy některá z ozvěn převáží trhy směrem dolů. O to větší smysl má pořádná diverzifikace majetku mezi různá aktiva, jak tradiční akcie a dluhopisy, tak i reálné a alternativní investice.
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