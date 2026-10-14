Takzvaný býčí trh na amerických akciích trvá už čtyři roky. Za tu dobu vzrostl index S&P 500, který zahrnuje největší americké firmy, téměř o 120 procent. Technologický Nasdaq si připsal dokonce 165 procent. Investoři se však stále častěji ptají, jak dlouho ještě může růst pokračovat a zda se americký akciový boom neblíží ke svému konci.
Co se dočtete dál
- Blíží se silný růst indexu S&P 500 ke konci, nebo ne? Co je potřeba k tomu, aby americký trh rostl, a co se děje za oponou.
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