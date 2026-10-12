Investice do podílových fondů patří mezi Čechy k nejoblíbenějším. Podle posledních dostupných dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT) mají v těchto investičních nástrojích přes 1,5 bilionu korun. Od roku 2015 se majetek v nich zečtyřnásobil. Český investor má navíc na poli podílových fondů z čeho vybírat. Na českém trhu jsou jich dostupné stovky. Těmto pěti se zatím letos daří nejlépe.

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Co se dočtete dál

  • Jakým fondům se letos nejvíce daří a proč.
  • Kterým fondům se naopak příliš nedaří.
  • Které fondy byly nejlepší ve třetím kvartálu.
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