Nejen prezidenti, králové, váleční hrdinové a výjimeční umělci, ale také čtrnáct egyptských strojvůdců, palácový sklepmistr, šéf dvorní garáže či dojičky krav. Českoslovenští a později čeští prezidenti udělili v posledních více než sto letech přes 50 tisíc vyznamenání lidem nejrůznějšího postavení a roztodivných profesí. Ukazuje to analýza datové redakce Hospodářských novin, která zpracovala záznamy z veřejných soupisů Archivu Kanceláře prezidenta republiky.

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Co se dočtete dál

  • Koho všechno ocenil Havel, Klaus, Zeman či Pavel?
  • Proč v minulosti dostávali metály i lidé ze zázemí královských dvorů jako garážmistři, lokajové či sklepmistři?
  • Vyhledejte si všechny oceněné a proklikejte si více než 50 tisíc udělených vyznamenání od Masaryka po Pavla v interaktní infografice.
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