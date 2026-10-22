Poslanec Miroslav Ševčík zvolený za SPD svým jednáním narazil na strop toho, co je od něj opozice ochotná snášet. 

Po středečním extempore, kdy se snažil shazovat šéfku poslanců STAN Michaelu Šebelovou slovy o menopauze, se na něj naštvali už i koaliční partneři. Ti však v kuloárech přiznávali, že Ševčíkovi sice vynadali, ale že na jeho usměrnění nemají žádné páky. Opozice mu proto připravila trest, který ho může skutečně zabolet. 

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