Je to každodenní rutinní činnost, kterou ale spousta lidí dělá velmi ledabyle. I proto se čištění zubů stalo další oblastí, kam proniká umělá inteligence. Slavný britský výrobce spotřební elektroniky Dyson, který se kdysi proslavil svým bezsáčkovým vysavačem, se s pomocí AI rozhodl transformovat rutinní hygienu v luxusní zážitek. Nebude to ale zadarmo…
Zakladatel James Dyson v září představil CameraJet – první chytrý zubní kartáček s kamerou a vodní tryskou za 500 dolarů, v přepočtu zhruba 11,5 tisíce korun (například Allegro ho prodává za více než 16 tisíc korun), což představuje zhruba troj- až čtyřnásobek ceny běžných elektrických modelů. Výrobce částku obhajuje masivními investicemi do šestiletého výzkumu, na němž pracovalo přes 600 inženýrů a 30 dentálních odborníků. Vývoj vyžadoval napsání 16 milionů řádků kódu a trénink AI na 470 tisících snímcích chrupu.
Cílem je vyřešit chronický zlozvyk vynechávání mezizubních prostor a nitě, kterou pravidelně nepoužívá devět z deseti lidí. Samotné technické řešení skryté uvnitř zařízení však představuje pozoruhodnou hardwarovou architekturu. Zatím ale po prvních týdnech užívání schytává kritiku.
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Srdcem přístroje je makro kamera, která dokáže detekovat mezizubní prostor a vyslat na něj kuželový pulz vody. Tento rozstřik plak účinněji stírá a k dásním je šetrnější než tradiční jehlové sprchy. Systém doplňuje dokovací stanice schopná doplnění za tři sekundy a variabilní sonická oscilace, jež zvyšuje účinnost odstranění plaku v těžko dostupných místech.
Dyson navíc vyvinul vlastní nepěnivou pastu a ústní vodu, aby pěna nebránila výhledu optiky. Vzniká tak uzavřený ekosystém hardwaru, AI a chemie, který přitáhl značnou pozornost. A na začátku i dost nadšení.
„Upřímně, vypadá to fakt skvěle. Dyson má skvělou reputaci v tom, že dokáže vytvořit produkty osobní péče s astronomickou cenovkou, které pak celou kategorii od základu promění. Lidé jsou do jejich ultra drahých fénů a stylerů zbláznění, takže pokud se jim totéž povede v péči o zuby? Proč ne, zní to dobře,“ napsal v září portál Business Insider.
V realitě ale ultrachytrý kartáček od Dysonu narazil na několik zásadních překážek. První uživatelé i novináři totiž místo revoluce čelili konstrukčnímu selhání. Při doplňování z doku zatékala voda k nabíjecím pinům a do bateriové komory. Kartáčky přestávaly fungovat po 30 sekundách, hlásily chyby a v noci se samovolně spouštěly, za což si na Redditu i v médiích jako Cnet vysloužily přezdívku „ScameraJet“.
Reakce firmy navíc odhalila selhání krizového PR. Zatímco šéfka komunikace Liv Thomasová pro Wired tvrdila, že produkt je vyprodaný kvůli vysoké poptávce, mluvčí Dysonu na začátku října přiznal procesní chybu jedné výrobní šarže trubiček a dočasné stažení z prodeje kvůli izolaci vadných kusů. U zařízení za tolik peněz ale obvykle bývá tolerance k vadám minimální a počáteční rozporuplná rétorika značce zbytečně poškodila reputaci.
Vedle hardwarových poruch čelí novinka problémům v ergonomii a soukromí. Kamera funguje jen na krátkou vzdálenost a živý náhled v aplikaci MyDyson snímky neukládá v zařízení ani v cloudu.
Praxe navíc odhalila náročné učení nového systému tří zón, poprskaná zrcadla a oblečení, nutnost čištění optiky během používání kartáčku i rozměrný dokovací systém. Zatím tak Dyson CameraJet působí spíše jako přetechnizovaný výstřelek než praktická spása ústního zdraví.
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