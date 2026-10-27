Téměř každá korporace se dnes chlubí tím, jak zapojuje umělou inteligenci do svého fungování a jak úžasnou budoucnost to přinese akcionářům. Pohled do účetnictví ale ukazuje mnohem střízlivější realitu. Výrobcům technologií zisky rekordně rostou, ve zbytku ekonomiky ale zatím nejsou vidět výsledky, které by odpovídaly bilionovým investicím do AI. 

Ukazuje to analýza hlavního ekonoma investiční skupiny Apollo Torstena Sloka, která zkoumala vliv umělé inteligence na americkou ekonomiku. Její závěry jsou jednoznačné. 

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  • Proč se obrovské investice do AI zatím neprojevují v produktivitě a ziscích většiny firem.
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