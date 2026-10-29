Až se EU setká s Kanadou v Montréalu, Česká republika nebude přímo u jednacího stolu. Praha však může z tohoto summitu získat víc, než si možná uvědomuje, a měla by dát svůj hlas slyšet i přes oceán. Na dosah jsou tři příležitosti: více zakázek pro české výrobce zbraní, dlouhodobý dodavatel jaderných technologií i paliv ze spojenecké země NATO a kanadský kapitál i těžební know-how, které mohou pomoci uvést do výroby česká ložiska lithia a manganu.
Kanadský premiér Mark Carney bude hostit předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a předsedu Evropské rady Antónia Costu ve dnech 29. a 30. října. Cílem je vymezit, co by pro Kanadu znamenalo „přidružené členství“ v EU a na které sektory by se vztahovalo. Takový status nelze ratifikovat bez souhlasu všech členských států, což Praze dává jak možnost ovlivnit podobu nové éry spolupráce, tak odpovědnost za její utváření. Český vývoz do Kanady dosáhl v roce 2025 rekordní hodnoty téměř 20 miliard kanadských dolarů. Praha by proto měla přijít s konkrétními požadavky ve třech klíčových oblastech: obranné výrobě, jaderné energetice a kritických surovinách.
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