„Tobě rozkopat držku, zasloužíš si facku, zkopu tě do hlavy.“ To jsou nejčastější pohrůžky fyzickým násilím, s nímž se nyní setkávají české političky napříč stranami. Tlak na ženy ve veřejných rolích i mimo politiku roste a stále více z nich se setkává s podobným zastrašováním a kyberšikanou. A často nevědí, jak situaci řešit. Nově vzniklá organizace spustila systém pomoci, kde je možné útoky nahlásit a získat pomoc právníků či psychologů.
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