Vláda tvrdí, že jediným důvodem snahy o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet je to, aby lidé „nemuseli platit složenky“. A že urgentní způsob, kterým to provádí, je dán tím, že změnu slíbili voličům.
Takže se pojďme podívat na to, jestli nám nalévá čistého vína, nebo zda v něm, řečeno hláškou z filmu Vesničko má středisková, ještě „něco plave“.
Co se dočtete dál
- Jak je to se „slibem voličům“ a proč ve skutečnosti většina voličů pro zrušení poplatků nehlasovala?
- Jak se vládní poslanci už těší na kontrolu obsahu veřejnoprávních médií?
- Proč by po zrušení poplatků bylo pro vládu jednoduché ovládat obsah vysílání přes finanční páku?
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