Americká společnost Anthropic v pondělí podala žádost o vstup na burzu. Firma je jedním z předních hráčů v oblasti umělé inteligence (AI) a podle agentury AP může jít o největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v historii. Anthropic se zároveň přiblížil k tomu, aby se stal první firmou zaměřenou především na vývoj nejpokročilejších modelů AI, jejíž akcie se začnou veřejně obchodovat, uvedla agentura Bloomberg.
Společnost, která stojí za chatbotem Claude, plánuje zahájit obchodování na trhu Nasdaq Global Select Market pod burzovním symbolem ANT, vyplývá z dokumentu, který firma předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Důvěrnou žádost o vstup na burzu Anthropic podal už v červnu.
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Hlavními koordinátory primární veřejné nabídky akcií společnosti Anthropic jsou podle dokumentu investiční banky Goldman Sachs Group a Morgan Stanley.
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