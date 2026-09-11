Novou vlnu obav ohledně bezpečnosti umělé inteligence vyvolal Jacob Coxon, bývalý zaměstnanec OpenAI, který po třech měsících působení v konkurenční laboratoři Anthropic firmu opustil a zveřejnil varovné sdělení: „Lidé, kteří budují systémy umělé inteligence, upřímně věří, že by nás mohla všechny zabít do konce desetiletí.“

Toto varování není ojedinělé a nepříjemné pocity z něj podporuje vědomí, že o budoucnosti světa možná nerozhodují ti nejlepší lidé. Tento týden se vedle prvního skládacího iPhonu ukázalo také to, že OpenAI ve snaze dokázat kvalitu svých modelů umělé inteligence nejspíše nehrála čistě.

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Co se dočtete dál

  • Co přimělo výzkumníka Anthropicu odejít navzdory obavám z budoucnosti AI.
  • Proč může bezpečnostní rétorika AI laboratoří sloužit zároveň jako varování i obchodní argument.
  • Jak OpenAI reaguje na obvinění, že při matematickém průlomu mohla využít cizí výzkum.

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