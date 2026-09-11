Novou vlnu obav ohledně bezpečnosti umělé inteligence vyvolal Jacob Coxon, bývalý zaměstnanec OpenAI, který po třech měsících působení v konkurenční laboratoři Anthropic firmu opustil a zveřejnil varovné sdělení: „Lidé, kteří budují systémy umělé inteligence, upřímně věří, že by nás mohla všechny zabít do konce desetiletí.“
Toto varování není ojedinělé a nepříjemné pocity z něj podporuje vědomí, že o budoucnosti světa možná nerozhodují ti nejlepší lidé. Tento týden se vedle prvního skládacího iPhonu ukázalo také to, že OpenAI ve snaze dokázat kvalitu svých modelů umělé inteligence nejspíše nehrála čistě.
Co se dočtete dál
- Co přimělo výzkumníka Anthropicu odejít navzdory obavám z budoucnosti AI.
- Proč může bezpečnostní rétorika AI laboratoří sloužit zároveň jako varování i obchodní argument.
- Jak OpenAI reaguje na obvinění, že při matematickém průlomu mohla využít cizí výzkum.