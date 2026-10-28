Držitele některých oblíbených světových ETF čeká zajímavý přírůstek do portfolia. Přibývají v nich akcie země, která rychle roste, má početnou pracovní sílu a stále víc se otevírá světu. Vyváží počítače, telefony a další technicky vyspělé výrobky. Podílem takového vývozu na celkovém obchodu je v letošním žebříčku Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) dokonce světovou jedničkou.

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Co se dočtete dál

  • Kterým držitelům oblíbených ETF přibývá do portfolia nový trh.
  • Co si investor skutečně kupuje v zemi plné zahraničních továren.
  • Proč může rychle rostoucí ekonomika na burze zklamat.
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