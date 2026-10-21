Popularita investování mezi Čechy roste. Podle průzkumu pro platformu Portu jich investuje pravidelně 27,6 procenta a dalších 18,2 procenta nepravidelně. Letošní průzkum Generali Investments CEE pak ukazuje, že se v portfoliích stále častěji objevují akcie. Drží je 65 procent tuzemských investorů, nejvíce ze zemí visegrádské čtyřky. Podívali se na to, co Češi v poslední době nejvíce nakupovali a jaké akcie drží v portfoliích.
Co se dočtete dál
- Které konkrétní akcie čeští investoři v poslední době nejčastěji nakupovali.
- Jak se proměňuje jejich výběr oproti předchozímu období.
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