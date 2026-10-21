Popularita investování mezi Čechy roste. Podle průzkumu pro platformu Portu jich investuje pravidelně 27,6 procenta a dalších 18,2 procenta nepravidelně. Letošní průzkum Generali Investments CEE pak ukazuje, že se v portfoliích stále častěji objevují akcie. Drží je 65 procent tuzemských investorů, nejvíce ze zemí visegrádské čtyřky. Podívali se na to, co Češi v poslední době nejvíce nakupovali a jaké akcie drží v portfoliích.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Které konkrétní akcie čeští investoři v poslední době nejčastěji nakupovali.
  • Jak se proměňuje jejich výběr oproti předchozímu období.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.