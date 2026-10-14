V Česku znovu zrychluje inflace. V září vystoupala na 2,5 procenta a začátkem příštího roku by se mohla podle odhadů České národní banky znovu přehoupnout přes tři procenta. Pro lidi, kteří z investic čerpají rentu nebo se na ni připravují, je to připomínka, jak důležité je zajistit si pravidelný příjem a zároveň uchovat kupní sílu majetku, z něhož peníze přicházejí.
Dividendové fondy, které investují do firem dělících se o zisk s akcionáři, přitom v našem srovnání poslední inflační vlnou většinou prošly lépe než dvě levná dividendová ETF. Za roky 2021 až 2025 obě ETF překonalo šest ze sedmi sledovaných aktivně spravovaných fondů. Nejvíce vydělalo Amundi, přibližně 89 procent v korunách, včetně reinvestovaných dividend.
Co se dočtete dál
- Co rozhoduje o tom, zda se dividendový fond vyplatí proti levnějšímu ETF.
- Jak poznat rozdíl mezi dividendovým výnosem a penězi, které skutečně dostanete na účet.
- Co ukázal test renty z milionu korun a jak výsledek mění inflace i datum prvního výběru.
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