Finanční správa se v nejbližších týdnech chystá spustit masivní kontrolní akci zacílenou na vyvádění nezdaněných zisků skrze holdingové struktury. V hledáčku má trik, který umožňuje získávat z firmy zpět nezdaněné peníze. Obliba holdingů zakládaných převážně za účelem daňové optimalizace se v posledních několika letech v Česku rozšířila. HN popisují, kde je hranice pro legální počínání a kde začíná vyvádění nezdaněných zisků z firem a proč proti nim chce úřad zakročit.
Co se dočtete dál
- Koho se chystá finanční správa prověřit.
- Jak funguje daňový trik s holdingem a s vracením příplatku mimo kapitál.
- Kde jde ještě o legální optimalizaci a kde už finančák konstatuje zneužití práva.