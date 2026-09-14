Finanční správa se v nejbližších týdnech chystá spustit masivní kontrolní akci zacílenou na vyvádění nezdaněných zisků skrze holdingové struktury. V hledáčku má trik, který umožňuje získávat z firmy zpět nezdaněné peníze. Obliba holdingů zakládaných převážně za účelem daňové optimalizace se v posledních několika letech v Česku rozšířila. HN popisují, kde je hranice pro legální počínání a kde začíná vyvádění nezdaněných zisků z firem a proč proti nim chce úřad zakročit.  

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Co se dočtete dál

  • Koho se chystá finanční správa prověřit.
  • Jak funguje daňový trik s holdingem a s vracením příplatku mimo kapitál.
  • Kde jde ještě o legální optimalizaci a kde už finančák konstatuje zneužití práva.