Zástupci desítek českých a polských firem se minulý týden setkali na českém velvyslanectví ve Varšavě, aby využili nynější vlny zájmu veřejnosti a byznysu o obě sousední země a pokusili se prohloubit svoji spolupráci. Na stole je projekt nové polsko-české obchodní komory, který by mohl hlavně v Polsku pomoci českým firmám k expanzi na tamní trh.

Motorem projektu je zájem skupiny PPF a dalších českých investorů v Polsku a nová studie česko-polských ekonomických vztahů, která vznikla v think-tanku Institut Sobieského. Tato studie, na níž se jako jeden z asi patnácti expertů podílel i autor tohoto článku, zatím dosud nejpodrobněji zmapovala stav ekonomických vztahů obou sousedních zemí a potenciální obory další širší spolupráce.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo má hlavně zájem na vytvoření nové obchodní komory.
  • Jaký potenciál vidí Poláci ve spolupráci s Čechy.
  • Koho má spojenectví s Českem vyvážit.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se