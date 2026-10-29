Zástupci desítek českých a polských firem se minulý týden setkali na českém velvyslanectví ve Varšavě, aby využili nynější vlny zájmu veřejnosti a byznysu o obě sousední země a pokusili se prohloubit svoji spolupráci. Na stole je projekt nové polsko-české obchodní komory, který by mohl hlavně v Polsku pomoci českým firmám k expanzi na tamní trh.
Motorem projektu je zájem skupiny PPF a dalších českých investorů v Polsku a nová studie česko-polských ekonomických vztahů, která vznikla v think-tanku Institut Sobieského. Tato studie, na níž se jako jeden z asi patnácti expertů podílel i autor tohoto článku, zatím dosud nejpodrobněji zmapovala stav ekonomických vztahů obou sousedních zemí a potenciální obory další širší spolupráce.
Co se dočtete dál
- Kdo má hlavně zájem na vytvoření nové obchodní komory.
- Jaký potenciál vidí Poláci ve spolupráci s Čechy.
- Koho má spojenectví s Českem vyvážit.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace