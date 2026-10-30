Při pohledu na říjnové produktové premiéry by jeden snadno nabyl dojmu, že osobní počítače prožívají nejzářivější zlatou éru své historie. Apple tento týden ukázal novou generaci iMaců a 14palcových MacBooků Pro osazených čipy M6, a především nové modely MacBooku Pro. Ty poprvé v historii značky přináší OLED panel s označením PROLED XDR s podporou dotykového ovládání.
Už dříve Nvidia spolu s partnery v čele s HP, Asusem či Microsoftem poslala na trh očekávané počítače postavené na čipech RTX Spark N1X s excelentní výdrží a špičkovým výkonem. Za naleštěnou výkladní skříní plnou špičkového křemíku ale stojí ekonomická realita s dramatickým propadem prodejů.
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- Proč počítače prudce zdražují právě ve chvíli, kdy jejich technologie rychle pokročila.
- Co žene ceny pamětí, grafických karet a herních konzolí do nevídaných výšin.
- Jak se krize komponent promítne do cen nových počítačů a kdy má smysl odložit nákup.
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