Umělá inteligence zlevní téměř vše, co dnes považujeme za luxus. Současně ale může uzavřít cestu, po níž se lidé s talentem a pílí dosud dostávali k bohatství. Otázka příštích let nezní, kolik toho budeme mít, ale komu to bude patřit.

Představme si ekonomicky pravděpodobný a na první pohled příjemný scénář. AI a robotika výrazně zlevní výrobu a služby. Personalizované vzdělání, zábava na míru a třeba odborné konzultace, za které se dnes draze platí, budou dostupné téměř zdarma; ostatně první náznaky už pozorujeme. Zajištění základních potřeb přestane vyžadovat tolik práce a většina lidí bude žít pohodlněji než dnes.

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Co se dočtete dál

  • Jak AI zlevní výrobu a služby?
  • Kdo bude vlastnit kritickou výpočetní a výrobní kapacitu?
  • Jak bude vypadat cesta k bohatství založená na inovaci a píli?
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