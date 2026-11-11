Umělou inteligenci nasazují české firmy čím dál více – podle nejnovějších čísel ji využívá 41 procent českých společností, což je výrazné zlepšení z loňských 29 procent. Za vzestupem se však skrývá varovný paradox.

Většina českého byznysu nasazuje umělou inteligenci jen jako povrchový nástroj pro úsporu času, AI zůstává na základní úrovni, zavádění té pokročilé zůstává omezené. Pouze 15 procent firem, které AI zavedly, dosahuje transformativní fáze, zahrnující vlastní systémy, kombinaci více modelů nebo nasazení agentní AI.

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