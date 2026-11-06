Když Financial Times píšou v poslední době něco o Česku, jde většinou o výroky premiéra Andreje Babiše, energetickou koncepci nebo muniční iniciativu. Tentokrát se ale do nejprestižnějšího ekonomického deníku Evropy slovo Czech dostalo v souvislosti s nejprogresivnějším odvětvím současnosti – umělou inteligencí.

Na londýnské konferenci FT Future of AI Summit, kde byl hlavní hvězdou zakladatel Microsoftu Bill Gates, v ústředním bloku věnovaném praktickému zavádění AI do firem vystoupil Dušan Šenkypl, investor a CEO společnosti Groupon. Právě tu se Šenkypl se svým týmem snaží přeměnit na „AI-first“, aby odolala turbulencím na rychle se měnícím technologickém trhu.

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Co se dočtete dál

  • Co říká Dušan Šenkypl o prosazování AI ve firmách?
  • Jaké byly překážky při nasazení v Grouponu?
  • Jak se podle jeho slov doopravdy brání manažeři při zavádění AI?
  • Co na konferenci říkal Bill Gates?
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