Když Financial Times píšou v poslední době něco o Česku, jde většinou o výroky premiéra Andreje Babiše, energetickou koncepci nebo muniční iniciativu. Tentokrát se ale do nejprestižnějšího ekonomického deníku Evropy slovo Czech dostalo v souvislosti s nejprogresivnějším odvětvím současnosti – umělou inteligencí.
Na londýnské konferenci FT Future of AI Summit, kde byl hlavní hvězdou zakladatel Microsoftu Bill Gates, v ústředním bloku věnovaném praktickému zavádění AI do firem vystoupil Dušan Šenkypl, investor a CEO společnosti Groupon. Právě tu se Šenkypl se svým týmem snaží přeměnit na „AI-first“, aby odolala turbulencím na rychle se měnícím technologickém trhu.
Co se dočtete dál
- Co říká Dušan Šenkypl o prosazování AI ve firmách?
- Jaké byly překážky při nasazení v Grouponu?
- Jak se podle jeho slov doopravdy brání manažeři při zavádění AI?
- Co na konferenci říkal Bill Gates?
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