Hned po úterních amerických volbách by USA a Izrael mohly opět zaútočit na Írán. Alespoň si to tedy přeje stávající premiér Benjamin Netanjahu, který se k nové ofenzivě snaží přemluvit i amerického prezidenta Donalda Trumpa. Proč „Bibi“ na Ameriku tak naléhá? Chce úderem řešit domácí problémy?
Co se dočtete dál
- Kdy Trump znovu zaútočí na Írán a proč to není jisté.
- Jak chce Netanjahu dosáhnout vyhlášení nových voleb.
- Proč Washington čeká na volby známé jako midterms.
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