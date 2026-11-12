Válkou zničenou Ukrajinu čeká těžká zima a bez další pomoci se neobejde. Země bránící se už pět let ruské agresi potřebuje například provizorní mosty, zdroje tepla nebo materiál na nové střechy. České firmy tohle všechno dodat umí, podle podnikatelů je však potřeba vylepšit systém záruk za úvěry a zrychlit administrativní procesy, které dodávky brzdí. Zejména na české straně.
Možnosti dodávek produktů českých firem na Ukrajinu řešil na největší podnikatelské misi od ruské invaze vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým a ministrem pro energetiku Denysem Šmyhalem. „Musím říct, že ukrajinský premiér je velmi manažersky orientovaný, bylo to jednoznačně setkání orientované na výsledek s tím, že jsme postupně brali produkty českých průmyslových firem, které můžeme umístit na ukrajinském trhu,“ řekl Havlíček.
Obě strany se dohodly na dodávce 16 letadel Skyfox. „Čtyři byly už potvrzeny v minulosti, nyní se jednalo o dalších dvanácti a předběžný závěr je takový, že by to mohlo dopadnout,“ řekl vicepremiér.
Šance pro české podnikatele je na Ukrajině obrovská. Pokud ji nevyužijeme, převálcuje nás Západ, říká Havlíček
Ukrajina také projevila zájem o provizorní mosty, kterými potřebuje rychle nahradit ty zničené válkou. Podle Havlíčka je nutné oslovit české firmy, aby se s tímto požadavkem „nějak vypořádaly“.
Prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj uvedl, že české firmy mosty umí. „Máme celou řadu českých strojírenských firem. Je potřeba to nakreslit, připravit podle toho, co už umíme,“ řekl Rafaj pro HN.
Podle něj ale bude potřeba zefektivnit byrokratické procesy, které každé dodávce na Ukrajinu předcházejí. „Zdroje třeba v EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) zatím jsou, ale měli jsme velkou diskusi, jestli by se některé limity neměly posunout, trochu přenastavit program tak, aby byl efektivnější. Dosud se mohly financovat zakázky do pěti milionů eur, nově se jedná o tom, že by šlo až o trojnásobek,“ dodal prezident Svazu průmyslu. Podle něj je byrokracie nemoc, kterou netrpí jenom Evropská unie, ale všechny státy včetně Ukrajiny.
Ukrajina na jednání také projevila zájem například o materiál na zastřešení zastávek. „Je jich potřeba šest tisíc pro celou zemi, abychom ochránili lidi před drony. Tohle jsou velmi konkrétní požadavky,“ řekl Rafaj.
Neřešil se ale jen byznys. Havlíček nabídl českou humanitární pomoc v podobě pěti lokomotiv. „Nutně je potřebují, protože ve válce přišli přibližně o 300 kusů, a každá náhrada, kterou dostanou, je pro ně důležitá.“ Jde o lokomotivy, které budou sloužit v osobní přepravě.
Politici se sešli v Kyjevě, kterému se nevyhýbají ruské raketové útoky. Naposledy dostala Kyjevská oblast zásah čtyři dny před podnikatelskou misí. „Létá nám to nad hlavami často, nejblíže to spadlo asi kilometr od nás,“ popisoval při venkovní cigaretě člen ochranky české ambasády v Kyjevě, kde měla delegace sraz.
Havlíček přiznal, že měl nabídku ukrajinské strany cestu do Kyjeva odmítnout a uskutečnit jednání například ve Lvově, kde mise také strávila jeden večer. „Je pravda, že jiné země vyjadřují určitou obavu, jestli to je bezpečné. Ale i to, že sem dorazilo takové množství podnikatelů, svědčí o tom, že tím vyjadřujeme nejenom zájem o byznys, ale také určitou formu solidarity,“ uvedl vicepremiér.
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