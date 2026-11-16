Ekonom, daňový poradce, filantrop a také amatérský historik. Jan Žůrek, který stál po listopadové revoluci u zrodu české pobočky nadnárodní auditorské a poradenské společnosti KPMG, je mužem mnoha zájmů a schopností. Povídali jsme si o tom, jak prožíval listopadové dny roku 1989, probrali jsme se jeho vzpomínkami na budování kapitalismu v Česku i jeho motivaci k četným filantropickým aktivitám. A dozvíte se třeba i to, proč je dodnes rád, že kdysi rozčílil Václava Klause.
Slavíme 37 let od listopadové revoluce, jak vy osobně vzpomínáte na konec roku 1989?
Co se dočtete dál
- Proč Jan Žůrek díky Václavu Klausovi neskončil v politice.
- Jak se dostal k psaní knihy o prvorepublikovém šéfredaktorovi Rudého práva.
- Jak divoce probíhaly začátky české pobočky KPMG.
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