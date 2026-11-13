Začátek války na Blízkém východě na přelomu letošního února a března ze dne na den změnil preference takřka všech klientů tuzemských cestovních kanceláří. Výjimkou nebyli ani ti nejbohatší. Ukazují to výsledky letošního vydání Luxury Travel Reportu z dílny CK EliteVoyage, která se na segment nejmovitějších zákazníků v Česku specializuje. V rámci průzkumu zpracovává anonymizovaná data stovky klientů, kteří s Elite Voyage na dovolených utrácejí nejvíce.
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