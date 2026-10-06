Když prezident Petr Pavel odjel na dovolenou v době konání komunálních voleb, snesla se na něj vlna kritiky od odborníků i veřejnosti. Hlava státu totiž sama vyhlašuje volby 90 dní předem, takže o termínu ví s předstihem. Někteří členové Pavlova týmu se podle zdrojů HN prezidenta snaží ještě přesvědčit, aby se na volby nakonec z Maroka vrátil.
Co se dočtete dál
- Jak Pavlovo rozhodnutí hodnotí odborníci.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace