Když prezident Petr Pavel odjel na dovolenou v době konání komunálních voleb, snesla se na něj vlna kritiky od odborníků i veřejnosti. Hlava státu totiž sama vyhlašuje volby 90 dní předem, takže o termínu ví s předstihem. Někteří členové Pavlova týmu se podle zdrojů HN prezidenta snaží ještě přesvědčit, aby se na volby nakonec z Maroka vrátil.

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  • Jak Pavlovo rozhodnutí hodnotí odborníci.
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