Skandály, vysoká spotřeba alkoholu, extrémní postoje, nedostatečné velitelské zkušenosti. To vše vyčítají americkému ministrovi obrany Petu Hegsethovi jeho oponenti. Židle se pod ním kýve také z jiného důvodu: zřejmě i část Republikánské strany z něj chce učinit obětního beránka dramaticky prohraných listopadových voleb (midterms), po kterých demokraté ovládli obě komory Kongresu.
BREAKING: On Veterans Day, a guard at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery had to SHOUT at a group that included Pete Hegseth and other senior officials after laughter broke out, demanding silence and respect. This is one of the most sacred places in America, honoring service members who gave their lives and whose identities remain unknown. https://t.co/TgoNKqzlPe— Brian Krassenstein (@krassenstein) November 11, 2026
Stalo se ve středu (11. listopadu). Pete Hegseth s manželkou, spolupracovníky a přáteli navštívili hrob Neznámého vojína na Arlingtonském národním hřbitově. U příležitosti Dne válečných veteránů. Nejprve si na pietním místě pořídili fotku, pak se z hloučku ozval smích. Na to zareagoval vojenský strážce pohřebiště, které je považováno za národní svatyni. Nezaváhal a na šéfa resortu zakřičel: „Všichni návštěvníci budou za všech okolností zachovávat atmosféru ticha a úcty!“ Mimochodem, v Arlingtonu kromě padlých z mnoha válek spočinuli třeba i prezident J. F. Kennedy a astronaut John Glenn.
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- Kdo okřikl ministrovy přátele, kteří se smáli na pietním místě.
- Co vytýkají kongresmani Trumpovu oddanému stoupenci.
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