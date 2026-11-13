Skandály, vysoká spotřeba alkoholu, extrémní postoje, nedostatečné velitelské zkušenosti. To vše vyčítají americkému ministrovi obrany Petu Hegsethovi jeho oponenti. Židle se pod ním kýve také z jiného důvodu: zřejmě i část Republikánské strany z něj chce učinit obětního beránka dramaticky prohraných listopadových voleb (midterms), po kterých demokraté ovládli obě komory Kongresu.

Stalo se ve středu (11. listopadu). Pete Hegseth s manželkou, spolupracovníky a přáteli navštívili hrob Neznámého vojína na Arlingtonském národním hřbitově. U příležitosti Dne válečných veteránů. Nejprve si na pietním místě pořídili fotku, pak se z hloučku ozval smích. Na to zareagoval vojenský strážce pohřebiště, které je považováno za národní svatyni. Nezaváhal a na šéfa resortu zakřičel: „Všichni návštěvníci budou za všech okolností zachovávat atmosféru ticha a úcty!“ Mimochodem, v Arlingtonu kromě padlých z mnoha válek spočinuli třeba i prezident J. F. Kennedy a astronaut John Glenn.

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Co se dočtete dál

  • Kdo okřikl ministrovy přátele, kteří se smáli na pietním místě.
  • Co vytýkají kongresmani Trumpovu oddanému stoupenci.
  • Proč Hegseth vystupuje proti ženám a Afroameričanům.
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