Novou postavou americké politiky se po úterních volbách do Kongresu stal pastor Adam Hamilton, který v Kansasu vyhrál senátní křeslo pro demokraty po dlouhých 94 letech. „Tyto volby jsou odmítnutím nevlídnosti a krutosti ve Washingtonu,“ řekl po svém poměrně nečekaném vítězství politik, který se teprve od letošního jara hlásí k demokratům ve státě, kde Donald Trump před dvěma lety vyhrál prezidentské volby o šestnáct procentních bodů.

Zvolení Hamiltona názorně ukazuje, jak Američané odmítají Trumpovu politiku. Stále více jim vadí vysoké ceny pohonných hmot a potravin, válka v Íránu, násilí vůči imigrantům i podivné obchody lidí napojených na prezidentovu administrativu, které vyvolávají podezření z korupce. Jde o porážku, jejíž rozsah se vidí jednou za generaci.

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