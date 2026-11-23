Zatímco v turecké Antalyi po rekordně dlouhém jednání zkrachoval ostře sledovaný klimatický summit, ve Spojených státech se rozhořel jiný ekologický spor. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce navzdory soudní blokaci odpálit téměř pět tun vysoce nebezpečné výbušniny v muničním závodě ve státě Iowa, při jejíž explozi se může do ovzduší dostat toxický prach obsahující olovo. Americká armáda tvrdí, že řízený výbuch je jedinou bezpečnou cestou, jak zabránit ještě horší katastrofě. Ekologické organizace ale varují před ohrožením obyvatel a možnou kontaminací rozsáhlého území.
Azid olovnatý je vysoce citlivá výbušná látka používaná v rozbuškách. Armáda tvrdí, že nyní hrozí jeho samovolný výbuch a přemístění by bylo příliš nebezpečné. Původně se měla exploze uskutečnit už v pátek 20. listopadu.
Co se dočtete dál
- Proč chce armáda azid olovnatý nechat řízeně vybuchnout.
- Jak by se to týkalo obyvatel Iowy.
- A co na to říkají ekologické organizace.
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