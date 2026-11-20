Série výpadků důležitých počítačových systémů, která minulý týden zasáhla Spojené státy a měla i globální dopad, stála místo důležitého spolupracovníka amerického prezidenta Donalda Trumpa. Sean Cairncross musel ve čtvrtek odejít z pozice ředitele úřadu pro národní kybernetickou bezpečnost, ač měl jako koordinátor Republikánské strany ve dvou klíčových volebních letech nepochybné zásluhy o Trumpovu politickou kariéru.
Zastavení všech odletů v celých USA, paralyzaci interní sítě supertajné agentury NSA, natož chyby v bankovních systémech či ve službách Microsoftu nebo Applu Cairncross samozřejmě nezavinil, kumulace vážných bezpečnostních incidentů a reakce vlády na ně však „nasvítily“ jeho nedostatečnou kvalifikaci. Trump mu přitom svěřil i zásadní vliv nad regulací umělé inteligence. Vlastně „superinteligence“, jak po Trumpovi poslušně opakoval. A současné výpadky s rozmachem AI často souvisí.
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