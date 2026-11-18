Lesy České republiky coby největší vlastník tuzemských lesů obhospodařují více než 1,2 miliony hektarů. Na těžbě a prodeji dřeva či pronájmu honiteb vydělaly loni přes pět miliard korun. I díky těmto ziskům mohou každoročně přispět do státního rozpočtu jednotkami miliard korun. Nyní se státní podnik hodlá zaměřit na méně tradiční podnikání, chce zjistit, zda by se mu do budoucna nevyplatilo rozšířit svou činnost o pěstování gurmánské delikatesy.
Co se dočtete dál
- Kdo se podílí na výzkumném projektu.
- Jak dlouho bude trvat a jak je financován.
- Kolik lanýže stojí a kolik mohou státnímu podniku vynést.
- Kde vzniknout demonstrační lanýžárny.
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