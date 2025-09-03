Téměř přesně před 601 lety se k branám Karlštejna dostavit jistý Hanuš, který na královský hrad přinesl dávku lanýžů. O kolik hub se jednalo ani zda šlo o pravidelnou dodávku, nebo jednorázovou záležitost, nevíme. Jisté však je, že se tak stalo počátkem srpna 1424, jak dokládají dochované účetní záznamy hradu Karlštejn z let 1423 až 1434, uložené dnes v archivu Pražského hradu.
A také že Hanuš dostal za houby zaplaceno tři groše. „To odpovídalo dennímu platu stavebního mistra,“ nastiňuje tehdejší hodnotu gurmánské delikatesy Richard Beneš. Dnes se každopádně cena houby může pohybovat mezi 15 a 40 tisíci korunami za kilo.
Co se dočtete dál
- Kdy jsou lanýže v tuzemských pramenech poprvé zmíněny.
- Proč nový nález nabourává teorii, že cenné houby jsou nejvíce spjaté s Francií.
- Jaké názvy se pro delikatesu používaly.
- Kolik lanýžáren dnes v Česku existuje.
