Usnadnit život Andrejovi Babišovi, zbavit loajální úředníky hrozby trestu a ušetřit peníze Agrofertu se rozhodla čtveřice vládních poslanců ze všech tří stran koalice. Jejich návrh na vykastrování novely zákona o střetu zájmů už míří do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. Na schůzi ukončené 6. listopadu na něj nezbyl čas, znovu je na programu jednání začínajícího 24. listopadu.
Možná na něj opět nedojde, protože schůze má projednat 187 bodů. Kolo změny se však už točí. A na konci cesty rozmetá takřka vše, co nyní platí.
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